Ростов-на-Дону, 16 апреля, 2023, 21:16 — ИА Регнум. В последнем матче 23-го тура Российской премьер-лиги 16 апреля «Ростов» на своём поле сыграл вничью с петербургским «Зенитом». Игра завершилась со счётом 0:0.

Сергей Пивоваров/РИА Новости Игрок ФК «Ростов» Иван Комаров и игрок ФК «Зенит» Роберт Ренан Альвес Барбоса

«Зенит» после этой встречи продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата с 55 очками. «Ростов» по-прежнему идёт на втором месте, отставая на 9 очков.

В других матчах 23-го тура, которые состоялись 16 апреля, московский «Локомотив» в гостях разгромил «Оренбург» — 4:1 (дубль на счету Максима Глушенкова), а воронежский «Факел» и грозненский «Ахмат» сыграли вничью — 1:1.