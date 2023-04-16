Москва, 16 апреля, 2023, 20:54 — ИА Регнум. Из бункера в Львовской области Украины после удара российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал» удалось извлечь пока только 40 тел представителей Минобороны Украины, генштаба Вооруженных сил и офицеров НАТО. Об этом заявил военный обозреватель Виктор Баранец в статье, опубликованной «Комсомольской правдой».

Андрей Станавов/РИА Новости Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал»

Он отметил, что убежище принадлежало запасному командному пункту бывшего Прикарпатского военного округа. В бункере погибли порядка 200 офицеров и генералов, около 160 тел по-прежнему остаются там. Никто из находившихся в укрытии не выжил.

По словам военного обозревателя, для обычных ракет бункер был неуязвим, но летящий к нему «Кинжал» не могли сбить системы ПВО из-за огромной скорости, которую развивает ракета. Кроме того, гиперзвуковой снаряд очень точно попадает в цель.

«Секретный подземный пункт вселял в «консультантов» чувство безопасности. По сути, это был объединенный штаб управления, он был очень плотно прикрыт системами ПВО, что ещё больше добавляло его «обитателям» уверенности в своей безопасности. Тем более — под многометровым железобетонным колпаком они считали себя полностью неуязвимыми», — отметил Баранец.

Он считает, что это стало причиной потери бдительности офицерами: у входа в штаб собирались десятки автомобилей, и это позволило российской разведке обнаружить его.

Как сообщало ИА REGNUM, бункер располагался на глубине 120 метров. Он был уничтожен 9 марта после диверсии в Брянской области. СМИ отмечали, что последствия атаки стали катастрофой для сил НАТО на Украине.

После этого The New York Times отмечала, что Россия имеет возможность относительно легко пополнить запасы гиперзвуковых ракет воздушного базирования «Кинжал», «даже несмотря на то, что при атаке 9 марта было задействовано больше ракет, чем обычно». По информации издания, системы ПВО не способны отследить эти ракеты потому, что Россия изначально разработала «Кинжал» для преодоления американских систем противоракетной обороны. Снаряд достигает скорости 10 Махов (в десять раз выше скорости звука) и выше.