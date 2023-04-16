Будапешт вновь обвинил Еврокомиссию в венгерофобии
Будапешт, 16 апреля 2023, 20:52 — REGNUM Еврокомиссии (ЕК) пора прекратить «венгерофобное поведение», вызванное неспособностью «переварить» решение венгров на парламентских выборах, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ходе выступления на местном телевидении.
«Я думаю, что Брюсселю пришло время прекратить венгерофобное поведение, хорошо видно, что они страдают от того, что не могут вмешаться в венгерские процессы, не могут повлиять на решения венгерского народа…» — заявил дипломат, уточнив, что Брюссель имеет проблемы с «венгерским волеизъявлением».
По словам Сийярто, «смешно» говорить о нарушениях права в Венгрии после того, как во Франции приняли пенсионную реформу без парламентского голосования, а в Германии внесли изменения в закон о выборах простым большинством. Он также назвал «лже-проблемами» претензии, возникшие у Брюсселя из-за участия венгерских политиков в попечительских советах университетов.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей подчеркнул, что проблема кроется в том, что «в Брюсселе не способны принять волю венгерского народа», выбравшему «правое, национально ориентированное, приверженное миру, христианско-демократическому, патриотическому правительству».
«В Венгрии такое правительство у власти уже 13 лет. Мы не в лотерею это выиграли, люди на выборах чётко выразили свою волю, а в Брюсселе этого просто не могут переварить и проглотить, что правое, христианско-демократическое правительство может иметь успех», — подчеркнул он.
Как сообщало ИА REGNUM, в январе Петер Сийярто заявил, что решение ЕК прекратить выплаты для участия в программе обмена Erasmus для венгерских студентов является проявлением венгерофобии и применением двойных стандартов. Он заявил о возмущении решением ЕС и считает его проявлением «симптомов венгрерофобии». Министр считает неприемлемым, что Брюссель требует убрать из состава руководителей венгерских вузов госуслужащих и политиков, так как подобного не требуют от западноевропейских университетов.