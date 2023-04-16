Будапешт, 16 апреля, 2023, 20:52 — ИА Регнум. Еврокомиссии (ЕК) пора прекратить «венгерофобное поведение», вызванное неспособностью «переварить» решение венгров на парламентских выборах, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ходе выступления на местном телевидении.

Иван Шилов ИА REGNUM Петер Сийярто

«Я думаю, что Брюсселю пришло время прекратить венгерофобное поведение, хорошо видно, что они страдают от того, что не могут вмешаться в венгерские процессы, не могут повлиять на решения венгерского народа…» — заявил дипломат, уточнив, что Брюссель имеет проблемы с «венгерским волеизъявлением».

По словам Сийярто, «смешно» говорить о нарушениях права в Венгрии после того, как во Франции приняли пенсионную реформу без парламентского голосования, а в Германии внесли изменения в закон о выборах простым большинством. Он также назвал «лже-проблемами» претензии, возникшие у Брюсселя из-за участия венгерских политиков в попечительских советах университетов.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей подчеркнул, что проблема кроется в том, что «в Брюсселе не способны принять волю венгерского народа», выбравшему «правое, национально ориентированное, приверженное миру, христианско-демократическому, патриотическому правительству».

«В Венгрии такое правительство у власти уже 13 лет. Мы не в лотерею это выиграли, люди на выборах чётко выразили свою волю, а в Брюсселе этого просто не могут переварить и проглотить, что правое, христианско-демократическое правительство может иметь успех», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе Петер Сийярто заявил, что решение ЕК прекратить выплаты для участия в программе обмена Erasmus для венгерских студентов является проявлением венгерофобии и применением двойных стандартов. Он заявил о возмущении решением ЕС и считает его проявлением «симптомов венгрерофобии». Министр считает неприемлемым, что Брюссель требует убрать из состава руководителей венгерских вузов госуслужащих и политиков, так как подобного не требуют от западноевропейских университетов.