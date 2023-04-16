Белгородская область, 16 апреля, 2023, 20:47 — ИА Регнум. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своём Telegram-канале, что при обстреле села Новая Таволжанка повреждён административный корпус птицефабрики и уничтожен автомобиль.

Telegram-канал Вячеслава Гладкова Последствия обстрела ВСУ села Новая Таволжанка

«В Новой Таволжанке Шебекинского городского округа под обстрел попал административный корпус птицефабрики: повреждены фасад и кровля здания», — говорится в сообщении.

Гладков уточнил, что пострадавших нет. Сотрудников предприятия отвезли на безопасное расстояние, добавил губернатор.

Ранее Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Терезовка Белгородской области снаряд ВСУ пробил крышу и повредил стены жилого дома.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские военные оставили пометку «С Пасхой» на минах, которыми обстреляли Энергодар. В день, когда православные христиане отмечают праздник Пасхи, ВСУ выпустили несколько мин калибра 120 мм в направлении населённых пунктов в районе Энергодара. Одна из мин разорвалась не полностью, её фрагменты остались в мягком грунте, отметил представитель городской администрации.