Тель-Авив, Израиль, 16 апреля, 2023, 20:45 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал информацию о том, что спецслужба Израиля «Моссад» якобы поддерживает участников митингов против судебной реформы в стране. Он заявил 16 апреля телеканалу NBC, что это не так.

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

Опровержение сделано после публикаций The New York Times и The Washington Post, в которых говорилось о поддержке руководством «Моссада» участия сотрудников в акциях протеста.

«Думаю, что «Моссад», военные, службы внутренней безопасности работают со мной рука об руку для обеспечения безопасности страны, и они делают свою работу чертовски хорошо», — сказал Нетаньяху.

По его словам, причиной распространения искажённой информации стало заявление юридического советника «Моссада» о том, что по израильским законам младшие сотрудники могут участвовать в демонстрациях. Нетаньяху полагает, что эти слова вполне могли привести к недопониманию позиции израильской спецслужбы.

Как сообщало ИА REGNUM, акции протеста продолжаются в Израиле с января. Они начались после анонсирования планов реформирования судебной системы страны, одним из инициаторов изменений был Нетаньяху. Парламенту предлагается фактически передать контроль над процессом выбора судей Верховного суда. Тем самым влияние инстанции на процесс принятия базовых законов фактически будет ограничено, законодатели смогут оспаривать её решения.

5 марта глава израильского минобороны выступил с обращением, в котором призвал приостановить судебную реформу из-за ее угрозы для безопасности Израиля, после этого Нетаньяху оправил его в отставку.