Монако, , 20:10 — REGNUM «Монако» одержал победу над «Лорьяном» в матче 31-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча прошла 16 апреля и завершилась со счётом 3:1.

Александр Головин © Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российский полузащитник Александр Головин забил один гол на 28-й минуте. Также отличились нападающие Крепен Дьятта (14) и Кевин Фолланд (55).

«Лорьян» в конце встречи смог отыграть один мяч. На 86-й минуте пенальти реализовал форвард Ибраима Коне.

В настоящее время «Монако» с 61 очком занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Лорьян» идёт на 10-м месте с 45 очками.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Головин побил личный рекорд результативности в составе «Монако». В текущем сезоне он забил седьмой мяч за команду. Прежнее достижение было установлено в сезоне 2020/21, когда он забил пять голов в матчах французского первенства и один — в кубке страны.