Путин: сотрудничество России и Китая по линии военных ведомств идёт очень хорошо

Москва, , 20:07 — REGNUM Сотрудничество России и Китая по линии военных ведомств идёт очень хорошо. Об этом 16 апреля заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с министром обороны КНР Ли Шанфу.

Россия и Китай Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«По всем направлениям идёт очень хорошее развитие отношений. В экономике, в социальной, в культурной, в образовательной отрасли, и по линии военных ведомств», — сказал Путин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин провёл рабочую встречу с членом Госсовета КНР, министром обороны Китая Ли Шанфу. В ходе встречи российский лидер заявил, что визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву в марте 2023 года прошёл очень продуктивно.

Ли Шанфу совершает визит в Москву с 16 по 18 апреля. Это его первая зарубежная поездка после назначения на пост. В Минобороны РФ ранее сообщали, что состоится встреча с главой российского ведомства Сергеем Шойгу, на которой стороны обсудят взаимодействие в сфере обороны. Предполагается также, что Ли Шанфу посетит российские военные учебные заведения.