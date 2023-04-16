Страны БРИКС договорились провести юридический форум в ЮАР в декабре

Нью-Дели, , 20:02 — REGNUM Страны группы БРИКС (Бразилия — Россия — Индия — Китай — ЮАР) договорились провести юридический форум в ЮАР в декабре. Об этом в ходе встречи с журналистами рассказал председатель Комиссии по правовым вопросам современных интеграционных процессов с участием РФ Ассоциации юристов России, член её президиума Алексей Клишин, прибывший в Нью-Дели для участия в Конвенте по верховенству права.

БРИКС Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Заслуживает внимания, что мы предварительно договорились с делегациями стран — членов БРИКС, что мы проведём юридический форум в формате БРИКС-плюс в декабре месяце в ЮАР», — сказал он, добавив, что беседа с представителями ЮАР и Бразилии прошла в онлайн-формате.

По его словам, в рамках форума стороны обсудят создание механизма разрешения юридических вопросов в привязке к Банку БРИКС.

Клишин добавил, что на мероприятие также планируется пригласить страны, входящие в БРИКС-плюс. Он уточнил, что в таком расширенном формате представители объединения соберутся впервые. Повестка встречи будет согласована к маю, добавил председатель Комиссии по правовому обеспечению современных интеграционных процессов с участием РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с послами стран БРИКС в Москве, состоявшейся 10 апреля, заявил о необходимости совместных усилий по противостоянию деструктивным действиям Запада. На встрече также обсуждалась тема развития и укрепления стратегического партнёрства в рамках БРИКС, выражен общий настрой на повышение международной роли объединения и наращивание координации на ключевых многосторонних площадках.