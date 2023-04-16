Мичков и Толчинский вошли в расширенный состав сборной команды «Россия 25»

Москва, , 19:55 — REGNUM Расширенный список состава сборной команды «Россия 25», которая примет участие в майском турне, опубликован 16 апреля на сайте Федерации хоккея России (ФХР).

Никита Серебряков © Виталий Аньков/РИА Новости

В состав команды вошли вратари Сергей Иванов и Дмитрий Николаев (СКА), Максим Дорожко («Витязь»), Никита Серебряков («Адмирал»), Дмитрий Шугаев («Северсталь») и Даниил Исаев («Локомотив»).

В линии защиты будут выступать Арсений Коромыслов, Никита Камалов, Игорь Ожиганов, Александр Никишин, Андрей Педан, Михаил Пашнин, Георгий Солянников, Роман Рукавишников, Никита Смирнов (СКА), Даниил Мисюль, Александр Елесин («Локомотив»), Максим Федотов («Торпедо»), Никита Новиков («Динамо» М), Даниил Пыленков («Северсталь»), Григорий Дронов («Металлург» Мг) и Дамир Шарипзянов («Авангард»).

Из нападающих в команду вызваны Александр Волков, Захар Бардаков, Василий Глотов, Михаил Воробьёв, Валентин Зыков, Святослав Гребенщиков, Николай Прохоркин, Николай Поляков, Марат Хуснутдинов, Марат Хайруллин, Владислав Цицюра (СКА), Дмитрий Рашевский, Максим Джиошвили («Динамо» М), Андрей Чивилёв, Павел Порядин («Нефтехимик»), Иван Николишин, Ярослав Лихачёв («Амур»), Николай Коваленко, Сергей Гончарук («Торпедо»), Матвей Мичков («Сочи»), Максим Шабанов («Трактор»), Глеб Петров (АКМ), Денис Алексеев («Локомотив»), Александр Кадейкин («Салават Юлаев»), Никита Коростелёв («Металлург» Мг), Сергей Толчинский и Владимир Ткачёв («Авангард»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, главным тренером хоккейной команды «Россия 25» стал наставник санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг. За него единогласно проголосовали все члены тренерского совета ФХР. В мае «Россия 25» проведёт турне по маршруту Челябинск — Астана — Красноярск — Тула — Минск.