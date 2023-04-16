Красногорск, 16 апреля, 2023, 19:47 — ИА Регнум. В Подмосковье 11-летняя школьница рассказала психологу, что на протяжении нескольких месяцев её насиловал родной дядя. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Дарья Антонова ИА REGNUM Полиция

О насилии над четвероклассницей из Серпухова стало известно после того, как девочка оказалась на отдыхе в оздоровительном центре, расположенном в Наро-Фоминском районе. В ходе психологической консультации школьница призналась, что надругательства продолжались с осени 2022 года. Мать ребёнка ни о чем не подозревала, поскольку была занята на работе.

Психолог передала информацию в полицию. В настоящее время девочка находится в семейном центре помощи. В отношении 42-летнего родственника школьницы проводится доследственная проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте в Санкт-Петербурге неизвестный надругался над школьницей в туалете предприятия общественного питания KFC. По словам отца девочки, незнакомец совершил насильственные действия сексуального характера в отношении его дочери в туалете заведения, расположенного на Каменноостровском проспекте.