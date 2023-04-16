«Барселона» не сумела обыграть «Хетафе», сыграв вничью 0:0 второй матч подряд

Хетафе, Испания, , 19:27 — REGNUM «Барселона» на выезде сыграла вничью с «Хетафе» в матче 29-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча прошла 16 апреля и завершилась со счётом 0:0.

Игрок ФК «Барселона» Рафинья © Mutsu Kawamori/AFLO/Global Look Press

На 25-й минуте футболисты «Барселоны» создали самый опасный момент в этом матче — Рафинья и Алекс Бальде дважды подряд попали в штангу. По итогам 90 минут основного времени команды так и не смогли открыть счёт.

Для «Барселоны» эта вторая подряд безголевая ничья. В 28-м туре с таким же счётом завершилась встреча с «Жироной».

В настоящее время «Барселона» с 73 очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, опережая мадридский «Реал» на 11 баллов. «Хетафе» идёт на 15-м месте с 31 очком.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 апреля «Вальядолид» одержал победу над «Вильярреалом» в матче 29-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счётом 2:1.