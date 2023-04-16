ООН: стороны конфликта в Судане согласились приостановить боевые действия на три часа

Хартум, , 19:22 — REGNUM Обе стороны конфликта в Судане, армия и Силы быстрого реагирования, согласились 16 апреля на три часа (с 16:00 до 19:00 по местному времени) прекратить столкновения, сообщили в ООН.

Военнослужащий армии Судана © Mohamed Khidir/Xinhua/Global Look Press

«Они приняли предложение спецпредставителя ООН по Судану Волкера Пертеса установить паузу в боевых действиях по гуманитарным соображениям», — сказано в сообщении Объединенной переходной миссии ООН по оказанию помощи Судану.

Ответственость за выполнение взятого обязательства возлагается на сами стороны, отметили в ООН.

Столкновения между армией Судана и Силами быстрого реагирования страны начались утром 15 апреля. Представители спецназа заявили, что взяли под контроль два аэропорта и резиденцию главы государства. Командование армии эту информацию опровергло и заявило о нанесении авиаударов по основной базе спецназа и о взятии под контроль ещё семи баз. СМИ сообщали о нескольких десятках погибших и нескольких сотнях раненных.

В посольстве России в Судане призвали стороны конфликта прекратить огонь и начать переговоры. С аналогичным заявлением выступили в Организации Объединённых Наций и Лиге арабских государств. Информация о пострадавших в ходе столкновений гражданах России не поступала, отметили российские дипломаты.