Хартум, 16 апреля, 2023, 19:22 — ИА Регнум. Обе стороны конфликта в Судане, армия и Силы быстрого реагирования, согласились 16 апреля на три часа (с 16:00 до 19:00 по местному времени) прекратить столкновения, сообщили в ООН.

Mohamed Khidir/Xinhua/Global Look Press Военнослужащий армии Судана

«Они приняли предложение спецпредставителя ООН по Судану Волкера Пертеса установить паузу в боевых действиях по гуманитарным соображениям», — сказано в сообщении Объединенной переходной миссии ООН по оказанию помощи Судану.

Ответственность за выполнение взятого обязательства возлагается на сами стороны, отметили в ООН.

Столкновения между армией Судана и Силами быстрого реагирования страны начались утром 15 апреля. Представители спецназа заявили, что взяли под контроль два аэропорта и резиденцию главы государства. Командование армии эту информацию опровергло и заявило о нанесении авиаударов по основной базе спецназа и о взятии под контроль ещё семи баз. СМИ сообщали о нескольких десятках погибших и нескольких сотнях раненых.

В посольстве России в Судане призвали стороны конфликта прекратить огонь и начать переговоры. С аналогичным заявлением выступили в Организации Объединённых Наций и Лиге арабских государств. Информация о пострадавших в ходе столкновений гражданах России не поступала, отметили российские дипломаты.