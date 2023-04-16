Оренбургский губернатор Паслер после гибели ребёнка поручил отловить всех неучтённых собак

Оренбург, , 19:25 — REGNUM Гибель девятилетнего ребёнка в Оренбургской области, растерзанного стаей псов, станет причиной отлова всех неучтённых собак в регионе. Об этом заявил губернатор Денис Паслер в своём Telegram-канале.

Собака Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Он констатировал, что проблема безнадзорных животных есть в каждом регионе и законодательство не позволяет решать её должным образом.

«К сожалению, меры, которые сегодня предусматривает законодательство, недостаточны. Чипирование животных не является гарантией безопасности людей. Случаи, когда возвращенные в среду собаки наносили вред, зафиксированы», — написал глава Оренбуржья.

По его словам, из области в правительство РФ направлены предложения по доработке закона «Об ответственном обращении с животными». В регионе намерены отловить всех неучтённых собак, территории будут обследованы. Соответствующее поручение дано главам муниципалитетов Оренбургской области.

Как сообщало ИА REGNUM, бездомные собаки загрызли мальчика в Промышленном районе Оренбурга 16 апреля. Ребёнок гулял возле гаражей с другом, когда на него набросилась стая. Возбуждено уголовное дело.