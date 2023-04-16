Киев, 16 апреля, 2023, 19:07 — ИА Регнум. В ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу, сообщило 16 апреля украинское министерство цифровой трансформации.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По данным ведомства, сирены включили в Днепропетровской и Полтавской областях. Воздушная тревога также объявлена в Сумской и Харьковской областях и в подконтрольных Киеву населённых пунктах Запорожской области.

На всех территориях, о которых идёт речь, сирены включили около 16:32 по местному времени (соответствует мск). О взрывах не сообщается. Тревогу отменили в 17:07 по местному времени.

Ранее 16 апреля в нескольких регионах Украины и подконтрольных Киеву частях Запорожской области и ДНР объявляли воздушную тревогу, однако примерно спустя полчаса сирены отключили.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Инфраструктурные объекты на Украине обстреливаются после того, как был совершён теракт на Крымском мосту. Сирены включают практически каждый день.