Воронеж, 16 апреля, 2023, 18:55 — ИА Регнум. Воронежский «Факел» сыграл вничью с грозненским «Ахматом» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла 16 апреля в Воронеже и завершилась со счётом 1:1.

Алексей Филиппов/РИА Новости Игрок ФК «Факел» Георгий Гонгадзе

На 15-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Ахмата» Артём Тимофеев. А на 55-й защитник «Факела» Сергей Божин восстановил равновесие в счёте.

В настоящее время «Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 18 очков после 23 матчей. «Ахмат» идёт на седьмом месте с 37 очками.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 апреля «Локомотив» одержал победу над «Оренбургом» в матче 23-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 4:1.