Йеллен: США обсуждают юридические возможности для передачи российских активов Украине

Вашингтон, , 18:49 — REGNUM США и их союзники по-прежнему намереваются передать Украине замороженные на Западе российские активы и в настоящее время обсуждают, как следует изменить законодательство, чтобы такая передача была возможной, заявила 16 апреля в интервью CNN министр финансов США Джанет Йеллен.

Джанет Йеллен © EPA/JIM LO SCALZO/ТАСС

«Мы обсуждаем это с нашими партнерами, но есть наши собственные юридические ограничения относительно того, что мы можем сделать с замороженными активами России», — сказала Йеллен.

Она также заявила, что США уже передают Украине конфискованные российские средства, но не государственные, а частные.

14 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Запад не может передать Киеву замороженные российские активы, потому что у него не получается «уложить эти бандитские действия» в нормы международного права. «Как ни крути, все действия выглядят незаконно», — отметил Песков.

Ранее заместитель главы Госдепартамента США Виктория Нуланд заявила, что власти США продолжают изучать возможность передачи Украине не только частных, но и государственных активов России. Она отметила, что объём конфискованных средств — 300 млрд долларов, а объём необходимых «на восстановление Украины» затрат, по оценке Всемирного банка, — 411 млрд долларов.