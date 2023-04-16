Андрей Рублёв впервые в карьере выиграл «Мастерс», одержав победу в Монте-Карло

Монте-Карло, Монако, , 18:46 — REGNUM Российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу над представителем Дании Хольгером Руне в финале турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Встреча продолжалась 2 часа 34 минуты и завершилась со счётом 5:7, 6:2, 7:5.

Андрей Рублёв © EPA/SEBASTIEN NOGIER/ТАСС

Рублёв пять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из 19. На счету его соперника шесть эйсов, девять ошибок на подаче и четыре брейк-пойнта из восьми.

Рублёв впервые в своей карьере выиграл турнир серии «Мастерс». Как победитель он получит 1000 рейтинговых очков и € 892 590 призовых.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля Рублёв в полуфинальном матче обыграл американца Тейлора Фрица. Проиграв первый сет со счётом 5:7, два следующих Рублёв уверенно выиграл — 6:1, 6:3.