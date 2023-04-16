Донецк, , 18:41 — REGNUM Атака вооружённых формирований Украины на Спасо-Преображенский собор в центре Донецка, которая произошла во время проведения пасхальной литургии, стала причиной ранений семи горожан, погибла одна женщина. Уточнённые данные опубликованы 16 апреля представительством ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Повреждения после обстрела центра Донецка со стороны ВСУ в пасхальную ночь © Сергей Батурин/РИА Новости

«Жертвами массированного обстрела стали восемь мирных жителей: на улице 50-летия СССР погибла женщина 1966 года рождения, ранения различной степени тяжести получили семь гражданских лиц», — сказано в сообщении СЦКК.

Пострадали три мужчины, в том числе 21-летний молодой человек, и четыре женщины среднего и пожилого возраста. Скончавшейся горожанке, по данным представительства, было 57 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в пасхальную ночь ВСУ выпустили по Донецку 20 ракет. В том числе под обстрел попал Спасо-Преображенский собор в центре города. 15 апреля в столицу ДНР прилетело 150 боеприпасов в результате 34 атак.