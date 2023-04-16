Турин, Италия, , 18:36 — REGNUM Футбольный клуб «Торино» сыграл вничью с «Салернитаной» в матче 30-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла 16 апреля и завершилась со счётом 1:1.

Алексей Миранчук (справа) © IMAGO/www. imago-images.de/Global Look Press

На девятой минуте счёт в матче открыл полузащитник «Салернитаны» Тонни де Вильена. А на 57-й нападающий «Торино» Арнальдо Антонио Санабрия восстановил равновесие в счёте после передачи российского хавбека Алексея Миранчука.

В настоящее время «Торино» с 39 очками занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Салернитана» идёт на 15-м месте с 30 очками.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 марта «Торино» одержал победу над «Лечче» в матче чемпионата Италии со счётом 2:0. Миранчук отдал голевой пас.