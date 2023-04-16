В ФРГ владелец ресторана запретил «зелёным» появляться в заведении из-за отключения АЭС

Берлин, , 18:37 — REGNUM Владелец одного из немецких ресторанов запретил представителям партии «Союз-90»/«Зелёные» появляться в его заведении из-за отключения в ФРГ последних трёх атомных электростанций. Об этом 16 апреля сообщает газета Bild.

АЭС «Эмсланд» © picture alliance/SVEN SIMON/ТАСС

Решение правительства Германии полностью отказаться от атомной энергетики возмутило, как пишет издание, владельца отеля Bigger Hof и ресторана Platzhirsch Вильгельма Мешеде. После того как власти отключили последние работающие в стране АЭС «Изар-2», «Неккарвестхайм-2» и «Эмсланд», мужчина написал в запрещённой социальной сети: «В связи с отключением наших АЭС всем федеральным «зеленым» запрещено появляться в ресторане и на его территории».

Отмечается, что под «зелёными» подразумеваются представители партии, влияющие на политику страны, то есть депутаты бундестага, члены правительства и другие.

Мужчина также назвал членов партии «райскими птичками» и «камнями преткновения». Бизнесмен акцентировал внимание на том, что «зелёные» ставят себя выше всей Европы. С их точки зрения, отмечает Медеше, «только мы такие находчивые, что отключаем АЭС». Он считает это крайне высокомерным.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Германии спустя более чем 60 лет использования атомной энергетики полностью отказалось от работы собственных АЭС. По данным СМИ, станции вырабатывали электричество до последнего. 15 апреля в 23:59 по местному времени (16 апреля 00:59 мск) была отключена из сети «Неккарвестхайм-2», расположенная на территории федеральной земли Баден-Вюртемберг.

АЭС собирались отключить в Германии ещё к 1 января 2023 года, однако решение было отложено из-за украинского конфликта и энергетического кризиса. Власти ФРГ решили постепенно отказаться от атомных электростанций ещё в 2011 году после трагедии на японской АЭС «Фукусима».