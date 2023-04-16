Роспотребнадзор рекомендует выходить из постного меню постепенно и без мясных продуктов

Москва, , 18:27 — REGNUM Верующим, которые соблюдали Великий пост, рекомендовано не увлекаться хлебобулочными изделиями и постепенно возобновлять употребление мясных продуктов. Соответствующие советы по выходу из поста опубликовала 16 апреля Федеральная служба защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

Пасхальный кулич © Алексей Куденко/РИА Новости

Расширять меню нужно постепенно, объяснили в ведомстве. Кроме того, важно есть часто, примерно каждые три часа, маленькими порциями.

«Потихоньку добавлять в меню и мясные продукты. Предпочтительно из мяса курицы или индейки, а не говядины или свинины», — отметили в Роспотребнадзоре.

В праздник Пасхи верующим не рекомендуют съедать больше одного яйца и вводить только кисломолочные продукты. Также разрешается съесть немного кулича. Налегать на выпечку не стоит во избежание панкреатита, обострения гастрита и вздутия кишечника. Лучшим вариантом в первые дни после поста будет питание, основанное на лёгких супах на овощном бульоне, белой рыбе и рыбных котлетках на пару в сочетании с овощами.

Как сообщало ИА REGNUM, Великий пост соблюдали 13% жителей России, опрошенных Фондом «Общественное мнение». Православными считают себя 62% респондентов, среди них доля постящихся составила 82%.