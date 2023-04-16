«Герта» объявила об увольнении Сандро Шварца с поста главного тренера

Берлин, , 18:21 — REGNUM Берлинский футбольный клуб «Герта» отправил в отставку главного тренера команды Сандро Шварца. Об этом 16 апреля сообщает пресс-служба клуба.

Сандро Шварц © Павел Бедняков/РИА Новости

Отмечается, что новым наставником команды стал назначен Паль Дардаи, который ранее дважды возглавлял берлинский клуб. Соглашение с 47-летним венгерским тренером рассчитано до конца сезона.

По информации Bild, 15 апреля Шварц провёл встречу с руководством «Герты», которая длилась почти 1,5 часа, после чего с чемоданом покинул базу клуба. Он возглавлял «Герту» с июля 2022 года.

14 апреля «Герта» в гостях проиграла «Шальке» со счётом 2:5 в матче 28-го тура чемпионата Германии. Команда с 22 очками занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице.

С октября 2020 по май 2022 года Шварц был главным тренером московского «Динамо». Под его руководством команда в сезоне 2021/22 стала бронзовым призёром чемпионата России и дошла до финала Кубка России.