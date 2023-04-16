Москва, 16 апреля, 2023, 18:12 — ИА Регнум. Сборная России по футболу может провести товарищеский матч с командой Камеруна, передаёт 16 апреля «Спорт-экспресс» со ссылкой на осведомлённые источники.

Алексей Даничев/РИА Новости Игроки сборной России по футболу

Матч может состояться в России до конца 2023 года. Ранее президент Российского футбольного союза Александр Дюков допустил, что национальная сборная проведёт товарищеские поединки с командами из Африки, напоминает издание.

Национальные сборные и клубы России были отстранены от участия в международных турнирах по политическим причинам в феврале 2022 года, после начала специальной военной операции России.

В этот период команда провела несколько товарищеских матчей. В марте национальная сборная сыграла вничью с командой Ирана (1:1), а также обыграла сборную Ирака (2:0). Этот матч прошёл в Петербурге. Голы в составе российской команды забили Антон Миранчук и Сергей Пиняев.