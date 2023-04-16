«РВ» опубликовал видео со сгоревшей американской САУ Paladin и украинской БМП

Москва, , 18:08 — REGNUM Украинские военные опубликовали кадры со своей уничтоженной техникой. Об этом 16 апреля сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Уничтоженная техника ВСУ Кадр из видео

«Разорванная на части американская САУ и сожжённая БМП ВСУ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на этот раз российские военные уничтожили американскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку M109 Paladin и боевую машину пехоты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, командиры ВСУ направили танки в контрнаступление под Авдеевкой, ряд бронегрупп пошли на прорыв. Российская разведка с беспилотника выявила движение противника и нацелила на ВСУ миномёты и артиллерию. В результате были ликвидированы и повреждены часть танков и БМП, разбито несколько взводов пехоты.