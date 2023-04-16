Москва, 16 апреля, 2023, 18:08 — ИА Регнум. Украинские военные опубликовали кадры со своей уничтоженной техникой. Об этом 16 апреля сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Кадр из видео Уничтоженная техника ВСУ

«Разорванная на части американская САУ и сожжённая БМП ВСУ», — говорится в публикации.

Отмечается, что на этот раз российские военные уничтожили американскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку M109 Paladin и боевую машину пехоты.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, командиры ВСУ направили танки в контрнаступление под Авдеевкой, ряд бронегрупп пошел на прорыв. Российская разведка с беспилотника выявила движение противника и нацелила на ВСУ миномёты и артиллерию. В результате были ликвидированы и повреждены часть танков и БМП, разбито несколько взводов пехоты.

16 апреля газеты la Repubblica и Corriere della Sera написали, что около 20 самоходных артиллерийских установок M109L производства США отправлены из Италии на Украину. Поезд с военной техникой заметили в городе Удине на севере страны.