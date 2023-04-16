Express назвала запрет Польши на импорт украинского зерна «ударом в спину в тяжёлый момент»

Лондон, , 18:11 — REGNUM Варшава и Будапешт запретили ввоз украинского зерна в самый непростой для руководства киевского режима период. Об этом сообщает британская газета Express.

«Страны Европейского союза отказываются от Украины в тяжелейшей ситуации… Польша и Венгрия прекратили импорт зерна и других продуктов питания с Украины, что поставило местных фермеров в сложное положение», — говорится в материале.

Сообщается, что власти европейских стран пошли на такой шаг из-за того, что работники сельскохозяйственной отрасли Польши и Венгрии несут большие убытки. Землевладельцы из соседних стран начали жаловаться на то, что в их страны поступает большое количество зерна с Украины. Это, в свою очередь, создаёт избыток, обрушивает цены и оказывает негативное влияние на доходы местных предпринимателей.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс заявил, что все страны Евросоюза должны быть включены в процесс распределения украинского зерна. По его словам, у всех есть понятие, что Украина нуждается в помощи, но справляться с этим страны ЕС должны все вместе.

15 апреля польское правительство уполномочило глав профильных министерств и ведомств временно запретить импорт зерна с Украины. Ранее фермеры вышли на акции протеста против ввоза в Польшу зерна с Украины. В свою очередь, в министерстве аграрной политики и продовольствия Украины выразили сожаление о принятии Польшей такого решения.