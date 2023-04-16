Политик де Граф назвал обстрел Донецка ВСУ в пасхальную ночь военным преступлением

Амстердам, , 17:59 — REGNUM Обстрел Свято-Преображенского кафедрального собора Донецка в пасхальную ночь — это военное преступление Вооружённых сил Украины, заявил 16 апреля депутат Европарламента от голландской партии «Форум за демократию» Марсель де Граф.

Фрагмент ракеты после обстрела центра Донецка со стороны ВСУ в пасхальную ночь © Сергей Батурин/РИА Новости

«Преднамеренный обстрел гражданских целей — это военное преступление», — написал он на своей странице в Twitter, призвав Запад прекратить спонсировать Украину.

В результате обстрела собора в центре Донецка во время пасхальной службы в ночь на 16 апреля один человек погиб и шестеро получили ранения. Погибшая женщина, по некоторым данным, была беременной. Также от обстрелов пострадали здание детского сада, магазины, аптека и крытый рынок.

По данным Совместного центра по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ выпустили 20 ракет из реактивной системы залпового огня. Следственный комитет начал расследовать факты обстрелов. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала ВСУ «безбожными сволочами» и пообещала, что Россия отомстит за это обстрел.