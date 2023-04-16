Москва, 16 апреля, 2023, 17:59 — ИА Регнум. Ночные богослужения в Москве на Пасху посетили более 600 тыс. человек. Общее количество верующих, пришедших в храмы в честь праздника, превысило два миллиона, сообщил 16 апреля РИА Новости руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пасхальная служба в храме Христа Спасителя

«У нас за праздники более 2 миллионов верующих пришли в храмы. На ночных службах было более 600 тысяч — это по скромным подсчётам», — сказал он.

Сучков предположил, что, возможно, православных в храмах Москвы побывало больше, чем отражено в статистике.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин в пасхальную ночь 16 апреля посетил московский храм Христа Спасителя. Богослужение в нём проводил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В телеобращении перед пасхальной службой он пожелал жителям России и Украины, чтобы Господь хранил их страны и укрепил мир и любовь между народами.

В поздравлении руководителям православных церквей, также отмечающих Пасху 16 апреля, предстоятель РПЦ пожелал их благочестивой пастве мира и спасения.