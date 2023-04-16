Анкара, 16 апреля, 2023, 17:45 — ИА Регнум. Контейнеровоз со 184 тоннами гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясений в феврале 2023 года прибыл из России в турецкий порт Унье, передаёт 16 апреля Анатолийское агентство со ссылкой на данные местной администрации.

Zakariya Yahya/Keystone Press Agency/Global Look Press Лагерь для пострадавших после землетрясения в Турции

«Судно, прибывшее из Сочи, доставило продукты питания для пострадавших от разрушительных февральских землетрясений с эпицентрами в Кахраманмараше», — сказано в сообщении.

В марте 2023 года российский многопрофильный полевой госпиталь в Сирии начал принимать пациентов, пострадавших при землетрясении. В Алеппо прибыла мультидисциплинарная бригада врачей Федерального центра медицины катастроф Минздрава России.

Жертвами землетрясения в Турции и Сирии в феврале 2023 года стали, по данным властей этих стран, около 60 тысяч человек (в том числе в Турции — чуть более 50 тысяч человек). Ещё 130 тысяч человек пострадали.