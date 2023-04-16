МО РФ: журналисты Франции в Гуляйполе готовят провокации об ударах ВС РФ по гражданским

Москва, , 17:54 — REGNUM Провокационный сюжет о якобы ударах российских военных по гражданской инфраструктуре намерены снять французские журналисты в Запорожской области, в районе города Гуляйполе. Об этом сообщил 16 апреля начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев.

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Ссылаясь на данные радиоразведки, он рассказал о прибытии группы иностранцев в район Гуляйполя.

С большой долей вероятности французы намерены подготовить провокационные видеосюжеты о нанесении группировкой «Восток» ударов по объектам гражданской инфраструктуры и районам проживания мирных жителей, заявил Гордеев в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале оборонного ведомства.

Гуляйполе — город в Пологовском районе Запорожской области, где по данным на 2019 год проживало 13,4 тыс. человек. Часть области, где расположен город, находится под временным контролем киевского режима, здесь идут бои между российскими войсками и ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство обороны регулярно информирует о возможных провокациях украинской стороны и стран Запада, направленных против России. Так, в конце февраля начальник войск РХБЗ ВС России Игорь Кириллов сообщил о вероятной провокации США на Украине с использованием токсических веществ. Ранее в апреле в Межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию на Украине предупредили, что киевский режим намерен продемонстрировать тела украинских военных, якобы погибших от отравляющих веществ. Предполагается, что трупы в нужное место привезут заранее, а потом пригласят экспертов для фиксации «применения» химоружия российскими военными.