СК выяснит обстоятельства смерти актёра Вадима Волкова из-за информации, что его сбил самокат

Санкт-Петербург, , 17:40 — REGNUM Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства гибели актёра Молодежного театра на Фонтанке Вадима Волкова и при наличии оснований оперативно возбудить уголовное дело. Об этом 16 апреля сообщает пресс-служба ведомства.

Автомобиль Следственного комитета у здания Следственного комитета РФ © Кирилл Каллиников/РИА Новости

Отмечается, что актёр скончался 9 апреля 2023 года. При этом в соцсетях ранее была опубликована информация о том, что артиста сбил молодой человек, который ехал на электросамокате. В публикациях сообщается, что 18-летний водитель самоката был в нетрезвом состоянии.

Отмечается, что Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу Олегу Бобкову установить обстоятельства гибели актёра и при наличии оснований без замедления возбудить уголовное дело.

Как передавало ИА REGNUM, в Москве и ряде других городов России уже оборудованы дорожные знаки, запрещающие проезд на самокатах.

1 марта вступили в силу поправки в Правила дорожного движения в части управления «средствами индивидуальной мобильности» — электросамокатами, моноколесами и гироскутерами.

В МВД ранее разъяснили, что новый статус не распространяется на обычные роликовые коньки и самокаты и граждане, которые их используют, по-прежнему приравниваются к пешеходам.

Сотрудники МЧС России не рекомендуют ездить на электросамокатах в дождливую погоду. Помимо этого запрещается самостоятельно передвигаться на самокатах детям младше 14 лет, а также ездить вместе с пассажирами. Кроме того, при совместных поездках с детьми обязательно наличие детского сиденья или подножки. Также в МЧС напомнили о необходимости надевать защитный шлем во время поездок на электросамокатах и следить за исправностью техники, чтобы избежать короткого замыкания.