Суданская армия согласилась на три часа открыть гуманитарные коридоры

Хартум, , 17:31 — REGNUM В Судане 16 апреля на три часа будут открыты гуманитарные коридоры, Вооружённые силы страны согласились с соответствующей инициативой Организации объединённых наций, заявили представители армии.

Солдаты Армии Судана © Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

«Вооружённые силы согласны с предложением ООН открыть безопасные пути для гуманитарных случаев на три часа, начиная с четырёх часов дня», — сказано в сообщении командования.

Столкновения между армией Судана и Силами быстрого реагирования страны начались утром 15 апреля. Стороны обвинили друг друга в попытках нападения на штабы.

Позднее представители спецназа заявили, что взяли под контроль два аэропорта и резиденцию главы государства. Командование армии эту информацию опровергло и заявило о нанесении авиаударов по основной базе спецназа и о взятии под контроль ещё семи баз. СМИ сообщали о нескольких десятках погибших и нескольких сотнях раненных. Среди погибших — сотрудники Всемирной продовольственной программы ООН.

В посольстве России в Судане призвали стороны конфликта прекратить огонь и начать переговоры. С аналогичным заявлением выступили в Организации Объединённых Наций и Лиге арабских государств. Информация о пострадавших в ходе столкновений гражданах России не поступала, отметили российские дипломаты.