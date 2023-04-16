Рим, 16 апреля, 2023, 17:19 — ИА Регнум. Нападающий римского «Лацио» и сборной Италии по футболу Чиро Иммобиле повредил позвоночник и сломал ребро в результате аварии. Об этом 16 апреля сообщили в пресс-службе клуба.

EPA/RICCARDO ANTIMIANI/ТАСС Место столкновения автомобиля капитана «Лацио» Чиро Иммобиле и трамвая на мосту Джакомо Маттеотти

В результате дорожно-транспортного происшествия с трамваем Иммобиле получил повреждение позвоночника и сложный перелом правого 11-го ребра.

Отмечается, что футболист остаётся под наблюдением в отделении неотложной медицины под руководством профессора Франческо Франчески из университетской больницы в Риме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 16 апреля Иммобиле попал в серьёзное ДТП в Риме. По данным свидетелей, внедорожник Land Rover, которым управлял футболист, врезался в трамвай на перекрестке в районе Прати. Удар был настолько сильным, что трамвай сошёл с рельсов.