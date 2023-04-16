Прага, , 17:25 — REGNUM В центре Праги проходит митинг под лозунгом «Чехия против нищеты». Об этом 16 апреля сообщает агентство ТАСС.

Прага © Tomas Tkacik/ZUMA/TASS

По его информации, митинг, на котором более 30 тысяч активистов выступили против политики действующего правительства, а также ухудшения финансового положения граждан на фоне роста цен и энергетического кризиса, проходит на Вацлавской площади.

«Мы хотим ненасильственным гражданским протестом выразить недоверие правительству», — приводят журналисты слова главного организатора митинга, председателя политической партии «Право. Уважение. Профессионализм» Йиндржих Райхла.

Он также уточнил, что протест проводится не только против экономической бедности, но и против моральной нищеты.

Отмечается, что некоторое активисты держат в руках государственные флаги Чехии, есть и флаги Украины. На митинге развёрнуты плакаты с антивоенными надписями: «Нет войне!» и «Дайте миру шанс!»

Как передавало ИА REGNUM, в октябре 2022 года в центре чешской столицы Праги прошёл антиправительственный митинг. Десятки тысяч протестующих собрались на площади. Они требовали отставки правительства, а также выступали против повышения цен на продукты и топливо, а также требовали прекращения поддержки киевского режима со стороны Чехии. При этом экс-глава чешского правительства Йиржи Парубек, принимавший участие в демонстрации, обвинил власти в занижении численности собравшихся.