В Праге проходит многотысячный митинг против нищеты
Прага, 16 апреля, 2023, 17:25 — ИА Регнум. В центре Праги проходит митинг под лозунгом «Чехия против нищеты». Об этом 16 апреля сообщает агентство ТАСС.
По его информации, митинг, на котором более 30 тысяч активистов выступили против политики действующего правительства, а также ухудшения финансового положения граждан на фоне роста цен и энергетического кризиса, проходит на Вацлавской площади.
«Мы хотим ненасильственным гражданским протестом выразить недоверие правительству», — приводят журналисты слова главного организатора митинга, председателя политической партии «Право. Уважение. Профессионализм» Йиндржих Райхла.
Он также уточнил, что протест проводится не только против экономической бедности, но и против моральной нищеты.
Отмечается, что некоторое активисты держат в руках государственные флаги Чехии, есть и флаги Украины. На митинге развёрнуты плакаты с антивоенными надписями: «Нет войне!» и «Дайте миру шанс!»
Как передавало ИА REGNUM, в октябре 2022 года в центре чешской столицы Праги прошёл антиправительственный митинг. Десятки тысяч протестующих собрались на площади. Они требовали отставки правительства, а также выступали против повышения цен на продукты и топливо, а также требовали прекращения поддержки киевского режима со стороны Чехии. При этом экс-глава чешского правительства Йиржи Парубек, принимавший участие в демонстрации, обвинил власти в занижении численности собравшихся.