Киев, 16 апреля, 2023, 17:22 — ИА Регнум. В ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу, сообщило 16 апреля украинское министерство цифровой трансформации.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По данным ведомства, в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях Украины включили сирены. Воздушная тревога также объявлена в подконтрольных Киеву населённых пунктах Запорожской области и Донецкой Народной Республики.

На всех территориях, о которых идёт речь, сирены включили около 16:32 по местному времени (соответствует мск). О взрывах не сообщается. Тревогу отменили через полчаса.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Инфраструктурные объекты на Украине обстреливаются после того, как был совершён теракт на Крымском мосту. Сирены включают практически каждый день.