Оренбург, 16 апреля, 2023, 17:08 — ИА Регнум. Следователи установили личность мальчика, погибшего в результате нападения стаи собак в Промышленном районе Оренбурга. Ему было девять лет, сообщает 16 апреля Telegram-канал «112».

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

Мальчик с другими детьми в праздник Пасхи ходил по соседям и собирал сладости. Он принёс конфеты домой и попросил отпустить его погулять ещё на час, чтобы потом успеть подготовиться к урокам.

Его тело позднее нашли у гаражного кооператива.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Дело находится на контроле у руководителя регионального управления СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля в Оренбурге возле гаражей стая бездомных собак загрызла ребёнка. Мальчик гулял с другом, когда на них выбежала сначала одна собака. Ребёнок испугался и побежал к гаражам, там его догнала вся стая. По факту гибели мальчика возбуждено уголовное дело.