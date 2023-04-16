Москва, 16 апреля, 2023, 17:06 — ИА Регнум. Главным тренером хоккейной команды «Россия 25» стал наставник санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг. Об этом 16 апреля сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Владимир Федоренко/РИА Новости Роман Ротенберг

«Тренерский совет ФХР выбрал главного тренера команды «Россия 25». Им стал главный тренер СКА Роман Ротенберг», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за Ротенберга единогласно проголосовали все члены тренерского совета, в который входят Борис Майоров (председатель), Аркадий Ротенберг, Владислав Третьяк, Владимир Юрзинов, Борис Михайлов, Игорь Тузик, Павел Буре, Алексей Кудашов, Валерий Брагин, Олег Браташ, Зинэтула Билялетдинов, Сергей Светлов и Владимир Крикунов.

В мае команда «Россия 25» проведёт турне по маршруту Челябинск — Астана — Красноярск — Тула — Минск.

С января 2022 года Ротенберг является главным тренером СКА.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля СКА проиграл ЦСКА в финале Западной конференции Кубка Гагарина. Серия завершилась со счётом 4:2 в пользу московского клуба.