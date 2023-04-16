ANSA: в Средиземном море спасли 600 мигрантов

Рим, , 17:28 — REGNUM Служба береговой охраны Италии оказала помощь рыболовецкому судну недалеко от Мальты. На его борту находилось около 600 мигрантов. Об этом 16 апреля сообщило агентство ANSA.

Беженцы Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, операция по спасению проходила в сложных погодных условиях в 170 милях (~274 км) к югу от Сицилии.

По данным министерства внутренних дел страны, с начала 2023 года в Италию по морю прибыли почти 33 тыс. человек, что в четыре раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

11 апреля правительство республики ввело режим чрезвычайной ситуации в связи со значительным увеличением потока мигрантов по средиземноморским маршрутам. Соответствующее решение предполагает выделение из Фонда по национальным чрезвычайным ситуациям €5 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля около 400 ливийских мигрантов были обнаружены на дрейфующем судне посреди Средиземного моря. Многим требовалась медицинская помощь.