Рим, 16 апреля, 2023, 17:28 — ИА Регнум. Служба береговой охраны Италии оказала помощь рыболовецкому судну недалеко от Мальты. На его борту находилось около 600 мигрантов. Об этом 16 апреля сообщило агентство ANSA.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы

Согласно опубликованным данным, операция по спасению проходила в сложных погодных условиях в 170 милях (~274 км) к югу от Сицилии.

По данным министерства внутренних дел страны, с начала 2023 года в Италию по морю прибыли почти 33 тыс. человек, что в четыре раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

11 апреля правительство республики ввело режим чрезвычайной ситуации в связи со значительным увеличением потока мигрантов по средиземноморским маршрутам. Соответствующее решение предполагает выделение из Фонда по национальным чрезвычайным ситуациям €5 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля около 400 ливийских мигрантов были обнаружены на дрейфующем судне посреди Средиземного моря. Многим требовалась медицинская помощь.