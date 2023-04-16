Киев, , 16:56 — REGNUM В Киеве правоохранители задержали мужчину, который пытался убить двоих людей, бросив в них гранату. О покушении рассказало на своей странице в соцсети главное управление патрульной полиции города.

Украинская полиция © MOI of Ukraine/Global Look Press

«Киевлянин из ревности пытался убить свою знакомую и её товарища. За совершенное преступление злоумышленнику грозит пожизненное заключение», — говорится в сообщении.

Оперативники задержали подозреваемого по месту жительства. В операции участвовали бойцы Корпуса оперативно-внезапного действия (КОРД). В отношении мужчины возбудили уголовное дело о покушении на убийство людей. Доказательства его вины уже собраны.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе на хуторе Тоненькое в Корочанском районе Белгородской области 27-летний командир взвода Дмитрий Л. ради шутки взорвал ручную гранату РГД-5. В результате на располагавшемся рядом складе боеприпасов начался пожар, погибли несколько человек, 16 получили ранения. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 349 УК РФ — о нарушении правил обращения с оружием, повлекшем смерть двух и более лиц.