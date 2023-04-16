Энергодар, Запорожская область, 16 апреля, 2023, 17:00 — ИА Регнум. Украинские военные оставили пометку «С Пасхой» на минах, которыми обстреляли Энергодар. Об этом представитель городской администрации сообщил 16 апреля РИА Новости.

Дмитрий Макеев/РИА Новости Стела «Энергодар»

В день, когда православные христиане отмечают великий праздник Пасхи, ВСУ выпустили несколько мин калибра 120 мм в направлении населённых пунктов в районе Энергодара. Одна из мин разорвалась не полностью, её фрагменты остались в мягком грунте, отметил он.

«На осколке читалось «З великоднем» (т. е. с Пасхой). Это служит очередным доказательством нечеловеческого облика ВСУ», — подчеркнул чиновник.

В городской администрации позднее добавили, что такая надпись заметна в видеоролике о том, как бойцы ВСУ готовятся к обстрелу. Такая запись появилась в Сети.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на Пасху украинские военные обстреляли центр Донецка, применив 25 снарядов калибра 155 мм и пять снарядов калибра 152 мм. Кроме того, они выпустили по городу 20 ракет из РСЗО. В результате повреждены здания кафедрального собора, детского сада, общежития и рынка, а также несколько частных домов. Погибла женщина, ещё шесть человек получили ранения. Следственный комитет РФ начал расследование фактов обстрелов.