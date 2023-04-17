Принимая во внимание опыт прошлых политических решений Эммануэля Макрона, не нужно испытывать иллюзий по поводу решительных действий с его стороны, направленных на избавление вассальной зависимости Франции от США. К тому же президенту Франции будет сложно найти союзников, в том числе и среди членов своей партии.

Олеся Орленко, , 07:53 — REGNUM Мир поразили заявления Эммануэля Макрона по поводу Тайваня, а также о необходимости ведения независимой от США европейской политики. Америка задаётся вопросом, выражает ли таким образом Франция позицию Евросоюза? В России и во многих других странах гадают, означает ли это реальную смену политического курса одной из ведущих держав ЕС?

Эммануэль Макрон Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Однако, если посмотреть в недалёкое прошлое, можно увидеть, как не менее сильные по эффекту инициативы нынешнего президента Франции на деле заканчивались поражением или не имели ощутимых последствий. К тому же сегодня положение Макрона более чем шатко: критика, которой он подвергается на внешнеполитической арене и внутри страны, фактически поставила его в положение «один в поле воин».

«Быть союзником [США] не значит быть их вассалом». Этой фразой из интервью Эммануэля Макрона, напечатанного в трёх крупных изданиях Франции, несколько дней пестрели заголовки статей изданий практически всех стран мира.

Американские политики расценили эти слова как вероломство. Сенатор Марко Рубио предложил оставить Европу разбираться с Украиной, в то время как США должны сосредоточить силы на противостоянии с Китаем. При этом Рубио уверен, основываясь на своих источниках, что интервью Макрона сократили по просьбе его администрации. А в полном варианте содержались более резкие высказывания в адрес заокеанского партнёра.

Другой сенатор, Линдси Грэм, расценил это как проявление слабости французского президента, который не может дать отпор ни Китаю, ни России.

Так что для части политического истеблишмента США все попытки Франции доказать всяческую поддержку Украине как в поставках вооружения, так и в идеологическом плане, не увенчались успехом.

Издание The Wall Street journal назвало заявление Макрона вредным и наносящим ущерб как внешнеполитической позиции Соединённых Штатов, так и внутреннему положению в стране.

Страны Евросоюза также не поддержали риторику Эммануэля Макрона. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, находясь с визитом в США, охарактеризовал позицию президента Франции как недальновидную, вызванную желанием сбывать европейские товары на китайский рынок по завышенной с точки зрения геополитики цене.

Матеуш Моравецкий © Andrzej Lange/Polska Agencja Prasowa/Global Look Press

Министр обороны Германии думает, что высказывания Макрона «неудачны» и что Европейский союз всегда должен согласовывать свою политику с США, поскольку «разные мнения не должны нас разделять». При этом, по его мнению, риска того, что Европа может стать вассалом США, не существовало никогда.

Министр иностранных дел Литвы сказал, что трансатлантический союз помогает сохранить мир в Европе, без которого европейские страны «просили бы милостыню у диктаторов».

Немецкий депутат Бундестага Метин Хакверди возмутился тем, что Макрон делал в Пекине заявления, не согласованные с ЕС, и предложил ему самому, в таком случае, решать украинский кризис.

А на встрече с президентом Франции в Амстердаме премьер-министр Нидерландов сказал, что отношения с США являются самыми главными для Европы, призвав её выступать во всём единогласно.

Вероятно, что все эти высказывания по поводу Тайваня и китайско-американского противостояния могут ухудшить внешнеполитический образ президента Франции. Такое мнение изложил Жан де Глиниасти, бывший посол Франции в России в 2009–2013 гг.

Он считает, что мировые СМИ ведут настоящую кампанию против Макрона, поводом для которой становятся его позиция по пенсионной реформе, политика властей по подавлению протестного движения, а также нежелание видеть нарастающий кризис представительской демократии в стране. Все эти вопросы влияют на то, насколько достойной доверия является французская дипломатия в глазах других стран.

При этом президента активно критикуют не только за пределами, но и внутри самой Франции. Представитель экспертного сообщества, китаевед, сотрудник Центра научных исследований Жан-Филипп Бежа выразил удивление дерзостью Макрона, который без согласования с Евросоюзом позволил себе высказывания по важным вопросам. По мнению учёного, этим президент подорвал результаты своего же собственного труда по выстраиванию независимой позиции Европы в вопросах геополитики и безопасности.

Политолог Антуан Бондаз сказал, что никогда не видел, чтобы коммуникация президента страны была «до такой степени катастрофической и контрпродуктивной».

Депутат от «Республиканцев» Арно Данжан считает желание к европейской независимости вполне легитимным. Но, по его мнению, президент выбрал неверную форму и время для его выражения.

Примерно то же думает депутат от «Социалистической партии» Жан-Кристоф Камбаделис: когда китайские корабли усиливают патрулирование Тайваня, говорить то, что сказал Макрон, было унизительно.

«Сипломатия» Сергей Корсун © ИА REGNUM

Эта критика связана, главным образом, с тем, что поведение Эммануэля Макрона вредит образу единого «коллективного Запада» и тем самым даёт повод политическим противникам к выстраиванию определённой линии.

Ранее французский президент уже осуществлял шаги по созданию независимых европейских механизмов в области обороны и экономики. Однако насколько серьёзны намерения главы французского государства в настоящий момент?

В июне 2018 г. по инициативе Франции был создан формат сотрудничества по координации, обмену стратегическими планами и теоретическим опытом ведения боевых действий — Европейская инициатива по вмешательству. В рамках этого формата в 2019 г ряд европейских стран осуществил некоторые совместные мероприятия.

Однако на сегодняшний день, судя по всему, существование этого организма осталось только на бумаге. Тем временем, его создание сильно обеспокоило США и НАТО, в связи с чем Министерство обороны Франции было вынуждено давать объяснения и в буквальном смысле слова успокаивать своих партнёров.

Попыткой обрести экономическую независимость от США стало создание механизма под названием «Инструмент поддержки торговых процессов» (INSTEX). После введения американских санкций против Ирана Франция, Германия и Великобритания подписали соглашение по созданию способов сохранения финансовые каналов с Ираном для торговли газом, нефтью и другими товарами. Это было реальной возможностью обойти экстерриториальные санкции одной страны, навязанные ведущим державам западного мира. Однако после целой кампании по дискредитации этого механизма в январе 2023 г INSTEX был ликвидирован.

Принимая во внимание опыт прошлых политических решений Эммануэля Макрона, не нужно испытывать иллюзий по поводу решительных действий с его стороны, направленных на избавление вассальной зависимости Франции от США. К тому же, даже имея желание их совершить, президенту Франции будет сложно найти союзников, в том числе и среди членов своей партии «Возрождение».

«Нельзя же, чтобы всё так продолжалось ещё четыре года». Издание Le Point цитирует эти слова видного французского политика из числа пропрезидентского большинства, пожелавшего остаться анонимным — ситуация, характерная в последнее время для политических кругов Франции, беседующих с прессой.

По словам политика, вариант отставки президента выглядит «не так уж плохо». С начала 2023 года во французском обществе и СМИ повысился интерес к социологическим опросам, выясняющим политические предпочтения народа. Именно они показали резкое падение рейтинга Эммануэля Макрона и рост популярности главы парламентской фракции от ультраправого «Национального объединения» Марин Ле Пен.

Марин ле Пен © IMAGO/Vincent Isore/Global Look Press

Президент находится в жестком конфликте с обществом. После окончательного утверждения пенсионной реформы Конституционным советом 15 апреля оппозиция президенту растет. Профсоюзы организуют новые акции протеста. При этом представители трудящихся ответили отказом на приглашение Макрона к переговорам 18 апреля.

Оценивать категоричность этого отказа стоит с учетом того, что 5 апреля они всё-таки пришли на встречу даже с премьер-министром Элизабет Борн, которая непосредственно в обход парламентского обсуждения проталкивала самые непопулярные реформы.

Кстати, и с ней у Макрона тоже возникла конфронтация, вплоть до того, что те же, кто обсуждает возможность досрочного сложения срока полномочий главы государства, допускают и отставку Борн.

Время покажет, обернутся ли заявления Макрона по поводу независимости Европы от США конкретными действиями, или же останутся на уровне громких слов, вроде «смерти мозга НАТО», о которых впоследствии мало кто вспомнит.

Однако результаты поездки президента Франции в Китай стали ещё одним ударом, сотрясающим фундамент, на котором базируется сейчас его положение в своей стране. От прочности этого фундамента будет зависеть и политическое будущее главы французского государства.