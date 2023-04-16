Москва, 16 апреля, 2023, 16:54 — ИА Регнум. После удара гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в бункере в Львовской области Украины остались лежать тела около 160 генералов и офицеров Организации Североатлантического договора (НАТО). Об этом сообщил военный эксперт, обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Иван Шилов ИА REGNUM Истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал»

«Под многометровым железобетонным колпаком они считали себя полностью неуязвимыми. Вероятно, именно по этой причине было утрачено и чувство бдительности», — рассказал он.

Ранее в СМИ появилась информация, что подземное укрытие возле Львова было уничтожено российской гиперзвуковой ракетой «Кинжал». Политолог, директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин ранее подчеркнул, что бункер являлся местом сосредоточения системы командования украинской армией. В том числе руководство осуществляли генералы из стран НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, бункер располагался на глубине 120 метров. О том, что он уничтожен, стало известно в начале марта. По данным СМИ, в момент удара в бункере находились порядка 300 человек. Отмечалось, что последствия атаки стали катастрофой для сил НАТО на Украине. Удар был нанесён после диверсии в Брянской области.