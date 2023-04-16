Москва, 16 апреля, 2023, 16:34 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров с 17 по 21 апреля посетит Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и Кубу, сообщили в МИД 16 апреля.

Асатур Есаянц/Sputnik/РИА Новости Сергей Лавров

Запланированы переговоры с первыми лицами государств и министрами иностранных дел, отметили в ведомстве.

«В центр переговоров планируем ставить вопросы укрепления международно-правовых основ современного мира, несущей конструкцией которого является Устав ООН. Для нас Латинская Америка — это дружественный регион, один из центров формирования многополярного мира, с которым Россия намерена поддерживать динамичный диалог, развивать конструктивное сотрудничество, не подверженное какому-либо диктату извне», — сказано в сообщении министерства.

В конце марта 2023 года президент России Владимир Путин утвердил подготовленную МИД обновлённую концепцию внешней политики. В концепции, в частности, сказано, что с учетом укрепления суверенитета и потенциала государств Латинской Америки и Карибского бассейна Россия намерена развивать отношения с ними на прагматичной, деидеологизированной и взаимовыгодной основе, уделяя приоритетное внимание в том числе «укреплению дружбы, взаимопонимания и углублению многопланового обоюдовыгодного партнёрства с Федеративной Республикой Бразилией, Республикой Куба, Республикой Никарагуа, Боливарианской Республикой Венесуэла».