Удине, Италия, 16 апреля, 2023, 16:34 — ИА Регнум. Около 20 самоходных артиллерийских установок M109L производства США отправлены из Италии на Украину. Поезд с военной техникой заметили на днях в городе Удине на севере страны, пишут 16 апреля газеты la Repubblica и Corriere della Sera.

Sgt. Spencer Rhodes/Keystone Press Agency/Global Look Press Самоходная артиллерийская установка M109

Первое издание отмечает, что насчитывается по меньшей мере тридцать гусеничных гаубиц из тех, что уже присутствуют на фронте, и тех, что были сняты в Удине. Некоторые источники сообщают, что «в общей сложности шестьдесят машин уже переданы киевским войскам или будут переданы в ближайшем будущем».

Гусеничные гаубицы, проезжающие мимо станции на железнодорожных платформах, сняли на видео пассажиры. Состав шёл со скоростью 5–10 км в час, ни опознавательных знаков, ни номеров на технике не было.

Второе издание сообщает о «примерно двадцати самоходных 155-мм гаубицах M109L» на железнодорожных платформах, которые двигались с запада на восток.

Министр без портфеля по связям с парламентом Лука Чириани заявил в эфире новостного телеканала RAinews24, что самоходные установки отправлены на Украину. Он пояснил, что американские САУ — часть пакета военной помощи, который одобрило предыдущее правительство под руководством Марио Драги.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе итальянский парламент одобрил правительственный декрет о продлении в 2023 году поддержки Украины. Он предполагает разнообразную помощь, включая поставки вооружений. В феврале правительство одобрило очередной, шестой по счёту, пакет военной помощи киевскому режиму. Его подробности неизвестны, однако в январе министр обороны Гвидо Крозетто заявлял, что артиллерийские системы и наземные средства в пакет не вошли.

Россия в 2022 году направила странам НАТО ноту из-за поставок Украине вооружений. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что военные грузы, направленные для ВСУ, станут для российских войск законной целью. Передача оружия украинским войскам, отмечал он, — признак прямого участия США и НАТО в конфликте. Кроме того, Великобритания, Германия, Италия и другие страны обучают у себя украинских военных.