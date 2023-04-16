Киев, 16 апреля, 2023, 16:33 — ИА Регнум. Всемирный банк выделит Киеву $200 млн на восстановление энергетики. Об этом 16 апреля заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Валерий Шарифулин/ТАСС Здание Всемирного банка

«Всемирный банк выделяет 200 миллионов долларов на восстановление энергетики», — написал Шмыгаль в Telegram-канале.

Он добавил, что американская корпорация по финансированию международного развития (DFC) поможет Киеву в привлечении частных инвестиций для восстановления экономики.

Также он рассказал, что компания Boeing освобождает украинские компании от обязательства на $200 млн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Шмыгаль заявил, что американские инвестиции послужат стартом для восстановления украинской экономики, для чего разрабатывается аналог «плана Маршалла». По его словам, прямые иностранные инвестиции заложат основу для трансформации украинской экономики.

Бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Запад может отказаться от дальнейшего оказания финансовой помощи Киеву. По его словам, речь может пойти и о полном прекращении военных поставок. В этом случае Украине выстоять будет невозможно, отметил он.