Астана, 16 апреля, 2023, 16:18 — ИА Регнум. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий проиграл китайцу Дин Лижэню в шестой партии матча за мировую шахматную корону. Встреча прошла 16 апреля в Астане.

RADMIR FAHRUTDINOV/EPA/ТАСС Ян Непомнящий

Партия, в которой Непомнящий играл чёрными фигурами, завершилась на 44-м ходу. Таким образом, счёт в противостоянии вновь стал равным — 3:3. Седьмая партия состоится 18 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля Непомнящий белыми фигурами обыграл Дин Лижэня в пятой партии матча. Победителем матча станет тот, кто первым наберёт как минимум 7,5 очка. Всего гроссмейстеры сыграют 14 партий с классическим контролем времени. В случае ничейного результата победителя выявит тай-брейк.